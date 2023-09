Opilý cestující skončil v poutech poté, co rozpoutal rvačku v letadle

K incidentu došlo podle informací serveru Independent jen krátce po vzletu. Cestující se začal chovat velmi agresivně, nevhodně se také projevoval k jedné z pasažérek, za což dostal podle svědků pořádnou facku, zřejmě od své partnerky, jež letěla s ním. Posádka kvůli vývoji situace rozhodla o návratu do Manchesteru a vyžádala si policejní asistenci.

Po vyvedení muže pokračoval let podle původního plánu. „Posádka letu z Manchesteru do Fara si vyžádala policejní asistenci poté, co se jeden z cestujících začal chovat nevhodně na palubě. Letadlo se vrátilo a pasažér byl vykázán,“ doplnil mluvčí Ryanairu k incidentu. „Nyní jde o záležitost policie, omlouváme se za jakékoli potíže.“