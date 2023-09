Ryanair spustí v Praze šest nových linek

Nově bude Ryanair v zimě z Prahy létat do Katánie, East Midlands, Gdaňsku, Malagy, Sevilly a Tirany. Zároveň navýší počet frekvencí u dalších 12 spojů, například do Barcelony, Madridu, Paříže či Říma.

Novinky na zimní sezonu nedávno představil i dopravce Smartwings. V zimním letovém řádu nabídne z českých letišť přímá spojení do více než 20 destinací. Z Prahy například do Dubaje, Španělska, na Kanárské ostrovy či nově do turecké Antalye. Na letištích v České republice má podle mluvčí Vladimíry Dufkové nyní 25 bázovaných letadel. ČSA, které spadají do skupiny Smartwings, budou od října létat i do arménského Jerevanu.