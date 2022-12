Nepustili ji do letadla kvůli tloušťce. Teď jí aerolinky musí platit terapie

Aerolinky Qatar Airways musí zaplatit terapie brazilské plus size modelce, kterou kvůli její váze nepustily do letadla. V minulém týdnu o tom rozhodl soud v Sao Paulu, podle kterého má dopravce ženě hradit týdenní terapeutická sezení v hodnotě 400 brazilských realů (1700 korun), a to minimálně po dobu jednoho roku.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto