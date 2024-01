Německý Lübeck. Město u Baltu je krásné i pod sněhem

Právě tuto oblast za druhé světové války poničil spojenecký nálet, avšak po dlouhé rekonstrukci byla obnovena do původní krásy a v roce 1987 se stala součástí kulturního dědictví UNESCO. Lübeck je domovem tří univerzit, osmnácti muzeí a marcipánu. Na území dnešního Starého města vznikla v osmém století malá osada, kterou vybudovali Polabští Slované, jak dokládá její název Liubice nebo zkráceně Lub (láska).

V roce 1143 Lübeck získal městská práva, později se stal součástí Svaté říše římské a kolébkou i srdcem hanzy. Ta v dobách své největší slávy sdružovala osmdesát měst a obchodovala na území od Londýna až po Novgorod. Status nezávislého města si Lübeck uchoval až do roku 1937. V období po druhé světové válce se počet obyvatel zvýšil ze 150 tisíc na 220 tisíc kvůli uprchlíkům z východních oblastí Německa pod sovětskou okupační správou.

Dále zamíříme ke kostelu Panny Marie, který byl vybudován v letech 1250 až 1350, aby symbolizoval moc a prosperitu města. Dvě věže kostela, jenž se stal vzorem pro německou cihlovou gotiku, se tyčí do výšky 125 metrů.

Pak se jdeme pro srovnání podívat na impozantní Dóm sv. Jana Křtitele, který založil v roce 1173 vévoda Jindřich Lev. Tento svatostánek se také pyšní dvojicí věží. Zbývající tři do sedmi věží „dodávají“ kostely sv. Jakuba, sv. Jiljí a sv. Petra.

V přízemí je prodejna, v prvním patře kavárna a ve druhém muzeum marcipánu. To bohužel nestíháme, protože jdeme do „konkurenčního“ muzea v klášteře svaté Anny. Ze zdejších expozic nás nadchla sbírka řezbářského umění plná oltářů s otočnými křídly.

Co se týká kulinářské scény, v rozmanitosti se Lübeck nemůže měřit třeba s Berlínem, ale pokud se spokojíte s dary (Baltského) moře, budete zaručeně spokojeni. Na základě mnohých doporučení jsme si vybrali restauraci Schiffergesellschaft, „námořnický“ podnik vhodný nejen pro milovníky lodí, jejichž modely visí ze stropu.

Z místních vín pak určitě ochutnejte červené Rotspon. Je vyšlechtěné z odrůd z francouzského Bordeaux, které obchodníci přivezli do Lübecku již ve 13. století. Traduje se, že Rotspon si velmi oblíbil Napoleon, když v roce 1806 obsadil město. Vojevůdci i jeho důstojníkům prý chutnalo víc než francouzský „originál“.

Na Hudební konzervatoři (Musikhochschule) téměř každý všední den probíhají večerní zkoušky a recitály studentů, kam má veřejnost přístup zdarma. Na nástěnce u vchodu do školy na ulici An der Obertrave najdete program, vystoupení mají široký záběr, od rockových koncertů až po vážnou hudbu. My jsme viděli skvělé jazzové trio.