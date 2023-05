V Žitavě chodí po fasádách paneláků lidé i zvířata

Byl to svazek vojenský a obchodní, tehdy byla Žitava významným střediskem plátenictví, dvě postní plátna jsou hlavním tahákem zdejšího turismu.

Za třicetileté války byla útočištěm pro české exulanty, přišlo sem na tisíc rodin, jejich příslušníci se do 19. století podíleli významnou měrou na kulturním obraze města. Za sedmileté války zničila rakouská vojska přes 80 procent města.

Ve městě, které je výchozím bodem do Žitavských hor, je také mnoho opuštěných budov, ale značná část Žitavy je opravená a čistá. Co ale překvapí a o čem mnoho návštěvníků neví, je několik zrekonstruovaných paneláků. O nich jsem se dozvěděl až v infocentru na náměstí, kde mě zaujal jejich obrázek. Moc jsem tomu nevěřil, ale když jsem se přiblížil polorozpadlou uličkou, byl to trochu šok v dobrém slova smyslu.