Největší výletní loď světa vypluje za dva měsíce. Pojmula by menší české město

Necelé dva měsíce zbývají do panenské plavby nové rekordmanky světových moří a oceánů. Výletní loď Icon of The Seas, ta největší na světě, byla před několika dny oficiálně předána majiteli, společnosti Royal Caribbean, jež vlastní i další plovoucí giganty. Zkonstruovat nejnovější přírůstek v námořní flotile trvalo podle firmy 900 dní.

Foto: Profimedia.cz Ikona moří vypluje už za dva měsíce z Miami.