Nejníže položené město. Děčín nabízí zoo, krásný zámek i zahradu

V centru města lze zaparkovat doslova pár kroků od zámku. Na zámek můžete jít třeba ulicí Dlouhá jízda. Na nádvoří se prochází skupinka pávů, vůbec nejsou plaší. Při troše štěstí a milostné náladě samců roztáhnou svůj ocas plný ok a ještě zapózují, aby snímek byl co nejlepší. Jen selfie z bezprostřední blízkosti odmítají. Zatím…

Vstupné do zahrad je 140 Kč na jeden okruh, senioři a studenti to mají za stovku, děti od 6 do 15 let a invalidé zaplatí 70 korun.