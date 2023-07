Zámek Kratochvíle sálá renesancí na každém kroku

Tento zámek ve správě Národního památkového ústavu, obklopený i s přilehlou zahradou vodním příkopem a zvenčí obehnaný zdí, byl na místě bývalého hospodářského dvora Leptáč nejprve rozšířen jako dvůr s oborou, a to Jakubem Krčínem z Jelčan. Mocný velmož té doby, Vilém z Rožmberka, kterému tato nemovitost s pozemky, jak se říká, padla do oka, ji ocenil na protihodnotu, za níž ji s Krčínem směnil. Tou bylo město Sedlčany s rovnou desítkou okolních vesnic.

Vystavět tuzemskou obdobu italské vily nebylo až tak snadné, a to díky problémům blízkým italským Benátkám nebo třeba francouzskému opatství Montmajour , kterým bylo bažinaté podloží. Piloty, pro stabilitu budoucího zámku do mokřadu vrážené, ale nebyly kmeny jehličnanů jako borovice a modřín v případě Benátek, leč dubové a olšové. Na výzdobě se podíleli malíř Georg Widman a štukatér Antonio Melana.

Dalším majitelem se po Vilémovi stal roku 1592 Petr Vok z Rožmberka. Přestože Vilém se čtyřikrát oženil, ani poslední sňatek s mladší manželkou mu nedal dědice, a tak se jeho mladší bratr Petr Vok stal dědicem Vilémova panství. To však bylo krom honosných nemovitostí plné dluhů, stejně jako Petr v nich takzvaně vězel až po uši.

Ani Petrovi nebylo dáno zplodit potomka a jeho smrtí v roce 1611 skončil i rod Rožmberků, dědicem se stal jeho, již dříve rožmberským majetkem, jako hrad Rožmberk, obdarovaný synovec Jan Zrinský ze Serynu, který ovšem zemřel hned rok poté. Co se týče majitelů zámku po císaři, co ve známém filmu měl dvojníka pekaře, pak zde figuruje Jan Oldřich z Eggenbergu a po něm Schwarzenbergové.

Od roku 1981 do roku 2006 byla v zámku k vidění expozice věnovaná animovanému filmu, která nabízela seznámení s prací veličin žánru, jako byli Jiří Trnka, Karel Zeman, Hermína Týrlová, Radek Pilař nebo Břetislav Pojar. K vidění byly jak kulisy, tak „herci“, tedy originální loutkové postavy z filmů jako Rumcajs, Křemílek a Vochomůrka, Ferda Mravenec, princ Bajaja, medvídci, co se u Kolína potkali, a samozřejmě Krteček, který tehdy netušil ani náhodou, že jednou vycestuje v doprovodu pandy do vesmíru.