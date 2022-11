Mohutná zřícenina hradu Perštejn je velkou záhadou

Z obce Perštejn to na bývalý hrad je asi půl kilometru po modré turistické značce vedoucí kolem skalního útvaru Sfinga ke kostelu v Měděnci. Převýšení je asi 100 metrů, listopadová vrstva listí pod nohama dost klouže, ale na cestě se to dá ustát. Horší je to v hradním jádru, tam to jede jako na bobové dráze.