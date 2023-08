Modelku z OnlyFans nepustili do letadla kvůli oděvu. Měla jen spodní prádlo

Influencerka byla na cestě na setkání cosplayerů, tedy akci, během níž se lidé převlékají do kostýmů nejrůznějších hrdinů z komiksů, počítačových her a podobně. Kine-Chan uvedla, že se rovnou přestrojila do obleku jedné z postav anime seriálu Cyberpunk: Edgerunners z dílny Netflixu, protože chtěla ušetřit čas.