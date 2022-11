Město Ostrov označované za bránu západního Krušnohoří je plné architektonických pokladů

Ta vznikla během intenzivní těžby uranu na konci 40. a 50. let minulého století, kdy pro pracovníky bylo potřeba postavit nové byty. Ale dřeli tu i vězňové, převážně političtí, a pro ty byly zbudovány oplocené a přísně střežené lágry.

Vstupní brána do parku

Stříbro tu bylo v okolních horách v obrovském množství. Ve 14. století se město stalo královským komorním sídlem, dostalo právo postavit hradby, do města se vstupovalo třemi věžovitými branami. Bylo důležitým obchodním centrem, které poskytovalo bezpečné útočiště kupcům. Po bitvě u Lipan se stalo poddanským městem.

Šlikům se věnuje hlavní expozice infocentra nazvaná Šlikové a mincování umístěná ve vzorně zrekonstruovaném rozlehlém zámeckém areálu. Největším tahákem je národní kulturní památka, o které se moc nemluví, přitom je minimálně na stejné úrovni jako obdivovaný relikviář svatého Maura na zámku v Bečově. Ten prošel náročnou restaurací, na krušnohorský skvost - šlikovskou mincovní kazetu - se nemuselo staletí sáhnout, co se oprav týká.

Schrána, která vypadá jako pokladnice, byla zhotovena v letech 1680 až 1690, je osazena 44 šlikovskými tolary raženými v jáchymovské, plánské, pražské a hornoslavkovské mincovně. Kazeta z ryzího stříbra o váze 5,7 kilogramu vznikla v dílně augsburského stříbrníka a klenotníka Johanna Andrease Thelota, Šlikové do ní ukládali rodinné dokumenty.

Dalším vzácným exponátem je popravčí meč patřící údajně katu Mydlářovi, kterým setnul hlavu vůdci protihabsburského povstání Jáchymu Ondřeji Šlikovi při exekuci na Staroměstském náměstí 21. července 1621. Šlik, který před pomstou císaře prchl do Saska, byl tam zatčen a převezen k potrestání do Prahy.

Plochý meč má nyní na čepeli gravírovanou kresbu, tu ale v době popravy neměl, vznikla po roce 1675. Mydlář setnul šlechtici hlavu, poté mu uťal i pravou ruku. Hlavu s rukou přitlučenou na ústa připevnil spolu s dalšími hlavami vybraných popravených na věž Staroměstské mostecké věže. Ta visela do května 1622, lebku se podařilo příbuzným zachránit a opatrují ji dodnes.

O rodu Šliků se do počátku 15. století takřka nevědělo. Skvělou kariéru odstartoval svými vynikajícími službami Kašpar Šlik u dvora císaře Zikmunda. Nejdřív ho povýšili do panského stavu, posléze se stal říšským hrabětem.

Když jim Ferdinand I. doly zabavil, udělal si ze Šliků nepřátele, kteří byli desítky let v protihabsburské opozici. Za vzpoury českých stavů proti králi roku 1547 byla řada z nich potrestána ztrátou statků a vyhnanstvím. Vše vyvrcholilo stavovským povstáním v letech 1618 až 1622, Jáchym Ondřej Šlik se stal vůdcem, bratranec Jindřich velel Moravanům na Bílé hoře. Jindřich po porážce stavů přešel na habsburskou stranu. Většina rodu odešla do emigrace, zbytek zůstal pod Habsburky.

Po válce se Ostrov vyprázdnil, brzy ožil horníky z celé republiky, kteří přijížděli za dobrými výdělky do Jáchymova. Do roku 2010 se tu vyráběly trolejbusy, až 350 vozů ročně, poté přešla výroba do Plzně.