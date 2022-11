Madagaskarský ostrůvek strčí barvou moře do kapsy i Karibik

Ač se o Nosy Iranja mluví jako o ostrově, jde ve skutečnosti o dva ostrovy spojené 1200 metrů dlouhým pruhem bělobílého písku. Větší ostrov nese název Nosy Iranja Be, menší pak Nosy Iranja Kely. Právě menší z dvojice ostrovů je soukromý, a tak sice můžete oním pruhem dojít až k němu, veškeré turistické zázemí je však na Nosy Iranja Be.

Vyjma zdejších tyrkysových vod je velkým lákadlem možnost plavání ve společnosti obřích želv, kterých se v této oblasti pohybuje hned několik druhů. Mimo jiné jde i o místo, kde se rozmnožují kriticky ohrožené karety pravé, které kladou vejce nejčastěji u jižní strany ostrova. I proto bývá Nosy Iranja často označován jako Želví ostrov.

Foto: Jakub Kynčl, Novinky Ostrov Nosy Iranja

„Je to tu exotika, o jaké člověk sní. Z ostrova Nosy Be je to přitom asi jen hodina a půl motorovým člunem. Palmy zajišťují na tomto tropickém ostrově dostatek stínu a také útočiště pro ptactvo, kterého je na ostrově nepřeberně,“ popisuje mi průvodce Herman a pokyne mi rukou směrem k pláži. Tam popobíhá skutečně velký krab: „To je krab palmový, největší suchozemský krab vůbec, žije jich tu mnoho,“ dodává.

Nosy Be letos asi mnoho Čechů zaskočí Cestování

To, že jde o místo s velkým turistickým potenciálem, potvrzuje i mluvčí CK Čedok Kateřina Pavlíková: „Výlet na Nosy Iranja u Madagaskaru si za první měsíc, co do destinace létáme, oblíbily stovky Čechů. Láká je nejen plavba lodí ve vodách Indického oceánu, ale hlavně neuvěřitelná scenérie dvou ostrovů spojených písečnou cestou. Navíc mohou vystoupat k majáku od Gustava Eiffela a vykoupat se na pláži, která patří k těm nejhezčím na světě.“

Foto: Jakub Kynčl, Novinky Za majákem na ostrově stojí známá osobnost.

A je to skutečně právě mohutný 20metrový ocelový maják, který je dominantou většího ostrova. Za jeho stavbou stojí Gustave Eiffel se svým studiem. Maják byl zkonstruován na kopci nad ostrovem v roce 1909, tedy 22 let poté, co v Paříži vyrostla Eiffelova věž.