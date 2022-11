KVÍZ: Co víte o Madagaskaru aneb Tipovačka pro ty, kteří necestují

Madagaskar je sice celosvětově známou destinací, když ale přijde na konkrétní znalosti, lidé často přicházejí na to, že toho zas až tolik nevědí. Letošní přímé lety italských aerolinek NEOS ve spolupráci s Čedokem směřující na Nosy Be vyvolaly obrovský zájem o tuto exotickou destinaci. Jenže co o ní ve skutečnosti víte?

Foto: Jakub Kynčl, Novinky Madagaskar je zemí, která cestovatele fascinuje už několik staletí.