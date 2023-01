Lyžaři se nemusejí bát. Ve velkých alpských střediscích je sněhu dost

„Pokud dnes můžeme v našich lyžařských areálech zaručit odpovídající podmínky pro uspokojení potřeb našich hostů, je to proto, že jsme v průběhu let vyvinuli řadu investic zaměřených na budoucnost,“ říká Fabio Sacco, šéf konsorcia Skirama, pod které patří mimo jiné areály Madonna di Campiglio nebo Pinzolo.

Kvůli teplému počasí se do vysokohorských středisek přesouvá i řada Čechů. Uvedl to tiskový mluvčí cestovní kanceláře Nev-Dama Jan Bezděk, podle kterého v posledních týdnech rostou prodeje zájezdů zejména do Itálie a Rakouska o desítky procent.