Lysická zámecká zahrada se opět zelená

„Už teď máme do ní na příští sezonu ohlášeno přes dvacet svateb. Získává původní podobu z přelomu 19. a 20. století podle dobových kreseb, map i fotografií. Její výhodou je, že nabídne obrovské množství zákoutí k posezení,“ řekla Právu kastelánka Martina Rudolfová.

Do zámecké zahrady se vrátí desítky soch.

Chloubou zahrady budou růže, které se z Lysic dodávaly až na dvůr rumunských králů. Sází se jabloně, jilmy a platany. Pokládají se nekonečné travní koberce. Ozdobou zahrady bude liliovník. Zatímco do skleníku se po rekonstrukci vrátí keře kamélií, nová výsadba se připravuje ve zrekonstruované fíkovně. Majitelé lysického panství z rodu Dubských tradičně na Vánoce posílali darem známým z okolních zámků koše fíků, pomerančů a mandarinek.

„Dechberoucí na zahradě je to, jak je to všechno chytře vymyšleno, jak voda protékala z horních partií zahrady do střední a dolní části, zavlažovala zeleň a zároveň vytvářela romantická zákoutí. I odborníci nad touto důmyslností žasnou,“ doplnila kastelánka.