Lodičky u Hřenska budou v provozu jen v jedné soutěsce

Nad soutěskami jsou tisíce poškozených stromů a desítky nestabilních skal. Správa národního parku nad Divokou soutěskou stromy odstraní, nad Edmundovou se to do začátku sezony nepodaří, ani zatím není jasné, kdy se tak stane.

„Zaměstnáváme 45 až 50 lidí, nyní to bude tak 12. Turisté se budou muset dostat na Meznou a přes Mezní můstek do soutěsky. Tam je převezeme z dolního přístaviště na horní a zpět, nebudou moci vystoupit,“ popsal Pánek.

Turisty do oblasti Hřenska by po požáru podle nových plánů Ústeckého kraje mohly přitáhnout speciální tzv. shuttle busy, což by mělo být jedno z plánovaných opatření. Turisty budou vozit k výchozím bodům turistických tras. Pilotní testování nové dopravy mezi Meznou, Hřenskem a Hájenkami by mělo začít v dubnu.