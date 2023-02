Plzeň je pro turisty stále nejvíc lákavá pivem, vyplývá z ankety

„Cestovní ruch se v posledních třech letech zásadně proměnil,“ uvedla náměstkyně primátora Lucie Kantorová (ANO). „Plzeň na to včas zareagovala tím, že více svých marketingových aktivit zaměřuje na domácí trh,“ dodala.

Názory místních a turistů na město se často liší. Plzeňané jsou podle průzkumu skutečně hrdí patrioti a návštěvníkům by doporučili k návštěvě tolik cílů, že se to nedá za běžnou dovolenou zvládnout. Na druhou stranu jsou kritičtější k čistotě a bezpečnosti, tedy k oblastem, které přitom většina hostů nevnímá jako zásadní problém.

Různě vyzněly i třeba odpovědi na to, zda by atraktivitu města zvýšil akvapark nebo zrekonstruované městské lázně. Místní soudí, že ano, turisté by spíše uvítali lepší infrastrukturu pro cyklisty.