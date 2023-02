Archeopark ve Všestarech hodlá expandovat

Archeopark pravěku ve Všestarech na Královéhradecku do tří let obohatí stálé expozice a rozšíří se stávající kinosál. Celkové náklady projektu přesáhnou 32 milionů korun, z nichž by 85 procent měla pokrýt evropská dotace.

Foto: archiv KÚ Královéhradeckého kraje V archeoparku se pravidelně konají akce pro veřejnost či vzdělávací pořady pro žáky a studenty.

Článek „Cílem je, aby výstavní prostory nově představily unikátní archeologické nálezy pořízené během výstavby dálnice D11, což byla jedna z vůbec největších sond tohoto druhu do krajiny Královéhradeckého kraje. Expedice Monoxylon, která tam také najde své místo, je zároveň jedním z nejzajímavějších projektů experimentální či živé archeologie v Česku. Rozšíření archeoparku tak má přirozené ambice posílit turistický ruch v našem regionu," uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová (Východočeši). V rámci projektu se má proměnit stávající budova bývalého skladu archeologického materiálu. Vznikne v něm nová výstavní plocha s expozicí, jež představí především archeologické sbírkové předměty z Muzea a galerie Orlických hor. To v současné době nemá kapacitní prostory pro jejich zpřístupnění a prezentování. Díky projektu se rozšíří také kinosál využívaný pro přednášky. Vzniknou zároveň dvě nové dílny, které budou nabízet programy pro školy. Hlavní budovy archeoparku se přestavba nedotkne. Stavební práce by měly začít letos, hotové by měly být v roce 2025.