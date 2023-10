Letištní kontrolu v USA vyděsila lebka s podezřelým obsahem

Poplach během letištní kontroly způsobilo odbavené zavazadlo s podezřelým obsahem 18. září na Mezinárodním letišti v Salt Lake City. Na rentgenových snímcích se objevil předmět ve tvaru lebky. Co ale pracovníky letiště vyděsilo víc než lebka samotná, byl podle Independentu její ze snímků neidentifikovatelný obsah.

Přestože se vše zdárně vysvětlilo, lebka do Mexika nedoletěla. Její majitel mohl ve své cestě pokračovat, ale podezřelé výcvikové zařízení zůstalo uschováno v Salt Lake City, kde si jej mohl při návratu vyzvednout.

Spojené státy americké jsou důsledností při bezpečnostních kontrolách proslulé. Plánujete-li letecky přepravovat cokoli neobvyklého, co by potenciálně mohlo způsobit problém, je vždy jistější se předem informovat na konkrétních letištích, a to, ať už své nevšední vlastnictví přepravujete kamkoli.