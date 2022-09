Kras zve do běžně uzavřených jeskyní

„Tyto akce se konají k letošnímu Mezinárodnímu roku jeskyní a krasu. Jde o šanci, která se rozhodně nebude jen tak opakovat. Do Michalky se podívají turisté v podstatě poprvé,“ řekl Právu Antonín Tůma ze správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Za unikátní považuje i to, že se konají v téměř jeden čas exkurze hned do čtyř jeskyní.