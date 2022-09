Hitem sezony jsou ferraty v Hluboké

„Když jsme před třemi roky projednávali zřízení ferraty v Hluboké nad Vltavou, řada zastupitelů nevěděla, co to ferrata je. Dnes tady máme tři trasy a jezdí na ně tisíce lidí,“ pochvaloval si radní Hluboké a také destinační manažer turistické oblasti Českobudějovicko-Hlubocko David Šťastný.

O lezení je zájem hlavně o víkendech, kdy přijíždějí i lidé z okolí. „Z Budějovic to máme kousek. Na Hluboké je vždycky co dělat a je tady i spousta dalších sportovních atrakcí. Rozhodně to není jen o zámku nebo zoologické zahradě,“ konstatovala Tereza Sedláčková, která si ferraty oblíbila a jezdí na ně i do zahraničí.