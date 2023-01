Krakovec Jíry z Roztok, králova milce, svou noblesností předčil panovnická sídla

Byly to nedobré časy, kdy panoval Václav IV. (1361-1419), za jehož panování hrad vznikl.

Císař byl na domácím a zahraničním kolbišti tvrdým hráčem, Václava vládnutí nebavilo, měl rád víno, ženské a lov. Václav se začal kamarádit s těmi, kdo mu byli nejblíž a uměli to s ním skoulet. Zástupci nižší šlechty se stali jeho kumpány.

Dřevěný most se stavěl stejnou technologií, jaká se používala ve 14. století.

Král se rád zdržoval na Křivoklátě, v královském hvozdu to byl oblíbený lovecký hrad. Tady se mu připletl do cesty Jíra z Roztok, vsi v těsné blízkosti Křivoklátu.

Jeho původ je neznámý, možná pocházel ze zemanského rodu, možná jeho otec přišel do Čech jako dvořan Karla IV. z Francie.

Je to Jíra, zřejmě dobrý pijan a lovec, který Václavovi zaimponoval a začal stoupat do nejbližšího králova okolí. (Ve Zbečně u Křivoklátu byl v rozmezí let 1872-1875 nalezen Jírův zlatý pečetní prsten, nyní ve sbírkách Národního muzea v Praze.)