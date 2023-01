Od třívěžového mníšeckého zámku k baroknímu poutnímu areálu na Skalce

Nyní se dostanete do Mníšku auty, autobusem MHD od nádraží Praha-Smíchov, nebo železnicí, jejíž cílovou stanicí je Dobříš.

Mníšecký klid zlikvidovala třicetiletá válka. Hlavně v roce 1639, poté ke konci války, kdy Švédové ukradli, co mohli městečko zpustošili. Zničili i vodovod, obydlí byla vyradována, zrovna jako pivovar. Vratislavové poté prodali zničené panství Serváci Engelovi z Engelsflussu, synovi brabantského koželuha, pražskému měšťanovi, který vydělal obrovské jmění při zásobování císařské armády.

Na Malé Straně vlastnil dům U Zlatého hroznu a koželužnu. Otec Servác Engel bránil roku 1648 Prahu s mečem v ruce proti vojskům generála Koenigsmarka. Za zásluhy byl 20. října 1651 povýšen do rytířského stavu, získal predikát Engel z Engelsflussu. Jeho syn, také Servác, zdědil velké jmění a roku 1655 zakoupil poničené mníšecké panství. Byl dobrým hospodářem, majetek se rozrůstal, mohl přikupovat nemovitosti. Za místní platil daň, stavební dřevo z okolních lesů bylo zadarmo, z kopců nechal zavést nový vodovod, obnoven byl pivovar, přibyly zájezdní hospody.

Zámek je pravidelná třípodlažní stavba, dlouhá 42 metry, široká 40 metrů, uvnitř je 65 místností. Návštěvníky udivuje neexistence čtvrté věže, u symetrické stavby to ruší dojem. Samozřejmě je hezká legenda o čertovi, který ji Engelovi odnesl, protože se mu upsal, aby mohl zámek dokončit. Vysvětlení je mnohem prozaičtější. Nárok na čtyři věže měli jen příslušníci vyšší šlechty, a to Engel nebyl.

Kaple na Skalce je viditelná již z dálnice. Od zámku z Mníšku k východišti turistické cesty je to po silnici zhruba 1500 metrů, pozvolna vystoupáte dlouhým obloukem, můžete to ale „napálit“ i poněkud strmější stezkou, na prostranství skaleckého poutního areálu.

Nákladem asi 33 tisíc zlatých získaných prodejem statku v Korkyni začal budovat areál zasvěcený Máří Magdaléně. Architektem, na kterém nešetřil, byl prestižní Kryštof Dientzenhofer. Tomu dokonce zaplatil cestu do Aix-en- Provence, kde v 6. století světice žila, aby získal inspiraci. Po návratu vznikl během dvou let chrám.

Vnitřek byl koncipován jako jeskyně, ve které Máří žila, stěny byly vyzdobeny umělými krápníky, podlahu pokryly kamínky z Berounky. Do stěn bylo zazděno množství mušlí. Krom Brandlova obrazu tu byl zastoupen i Karel Škréta a řezbář Jan Jiří Bendl.

Dientzenhofer zbudoval i nevelký klášter, na kopci nad areálem nechal vystavět malou poustevnu, k té vede křížová cesta 14 kapliček. Engel chtěl, aby klášter spravovali pražští benediktini. Ti to odmítli, nakonec sem přišli františkáni, chudý řád, který neměl peníze na údržbu ani opravy. Působili zde do konce 2. světové války.

Celoročně tu vždycky někoho potkáte, ať je zde pěšmo nebo na kole. Další přístup je od asfaltky vedoucí z Mníšku do Řevnic, platí to hlavně, když rostou houby, to je v lese plno.