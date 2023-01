Zlatá mládež mocných Pernštejnů dostala přebohaté Pardubice do kolen a málem do zapomnění

Devadesátitisícové Pardubice jsou se sousedním Hradcem Králové po dlouhá léta ve vztahu silné rivality. Není to záležitost až tak stará, Hradec byl založen ve 13. století jako královské město, které velmi dobře prosperovalo, Pardubice té doby byly osadou na křížení obchodních cest. Pak se staly hlavně díky Pernštejnům městem poddanským, přestály i dva obrovské požáry, po kterých vždy povstaly hezčí a bohatší. Pernštejnové je vlastnili v letech 1491 až 1560.

Ke stírání rozdílu mezi Pardubicemi a Hradcem došlo až po postavení železnice z Olomouce do Prahy v roce 1845, na trať navázaly další pobočné větve, ty vytvořily z Pardubic důležitý dopravní uzel a přivedly do města průmysl.

Původní pernštejnská zbrojnice hrála významnou roli při rozprodávání rodového majetku, to zapříčinila třetí generace Pernštejnů. Rozhazovačnost a nákladný život za panování Jaroslava z Pernštejna vedly k tomu, že musel roku 1560 prodat panství královské komoře.

Ani tato transakce nevedla k zapravení všech dluhů. Musela se rozprodat veškerá zbroj a ústroj, na níž si šlechta tak zakládala. Obrovský arzenál mohl vyzbrojit až několik tisíc vojáků, vše šlo do frcu. Samozřejmě značně pod cenou.

Město obklopené hradbami a chráněné vodou stálo stranou od zámku. Do zámeckého areálu se z města dostaneme ulicí od náměstí se starými historickými domy. Projdeme opevněným předbraním (barbakánem) zvaným Příhrádek. Sídlí zde Galerie města Pardubice, pořádají se tu převážně výstavy současného umění.

Dříve sloužil Příhradek i jako hospodářské zázemí, byty a vězení. Se zámkem ho spojoval dřevěný most postavený přes rybník.

Vjezd na zámecké nádvoří vede přes most s reliéfem.

Do honosně zdobeného zámku s arkádami na nádvoří se vcházelo či vjíždělo po kamenném mostě, ten zdobí z příjezdové strany reliéf. S Perštejny se poprvé při prohlídce setkáme ve velkém gotickém paláci v přízemí. Klenutý prostor nabízí pohled na šlechtický rod představený erby a jmény, včetně vnuků Viléma z Pernštejna (1435-1521). Vše doplňuje mapa rozsáhlého panství roztroušeného v severovýchodních a východních Čechách a na Moravě. K tomu jsou obrazově představeny nejdůležitější državy.

Pernštejnové byli nejprve moravským rodem, poté začali expandovat do Čech.

Byl to velký soudobý skandál, něco jako krach velké banky. Poslední potomek rodu Vratislav Eusebius z Pernštejna zahynul jako císařský důstojník za třicetileté války v roce 1631. Tím vymřeli Pernštejnové po meči, ale ze scény nezmizeli.

Polyxena, deváté dítě nejvyššího kancléře Vratislava zvaného Nádherný, se nejprve provdala za Viléma z Rožmberka a po jeho smrti si vzala kancléře Lobkovice. Věrná katolička věnovala pražskému kostelu Panny Marie Vítězné dřevěnou sošku s povrchem vymodelovaným z barevného vosku – světově proslulé Pražské jezulátko. Pernštejnský znak vplynul do lobkovického erbu.

V době, kdy oplývali penězi, Perštejnové na pardubickém zámku, ale i na dalších destinacích ovlivňovali domácí i evropské dějiny. Sídlo vyzdobili tím nejlepším, co bylo k mání.

Protože se k zámku dostaneme přes Pernštýnské náměstí, je vhodné si tento historický střed města představit. Jednou z možností, jak se sem dostat, je projít Zelenou bránou se štíhlou gotickou věží vysokou 60,3 metru. Dnešní podoba pochází po puristické úpravě z let 1910-1912. Purismus v těch letech zasáhl mnoho našich předních staveb, příkladem je třeba Karlštejn, dostavba katedrály sv. Víta, chrám v Kolíně…

Známý je i Oesterreicherův dům nebo velkolepá novorenesanční Nová radnice z let 1892-1894, na fasádě má sgrafita podle Alšových návrhů.

K hrobce se váže pověst, že kdo do ní vstoupí, postihne ho kletba. Když Vojtěch umíral, jeho žena vyřkla kletbu, že kdokoli by porušil klid mrtvých, zemře.

Na olověné desce je nápis: „Kletba tomu, čí ruka by se odvážila tento pomník zbořiti, na jeho děti a děti jeho dětí.“ Když v roce 1850 chtěli hrobku kvůli nedostatku místa odstranit, přečetl si nápis stavbu konající dozorce a nechal bourání zastavit a hrobku znovu zazdít.

Pozoruhodná je i budova krematoria, dílo P. Janáka. Za zhlédnutí stojí také areál Winternitzových automatických mlýnů z let 1909-1911, dále zámeček Pardubičky, který se po německé okupaci proměnil v sídlo praporu policejního pluku Böhmen. Jeho příslušníci spolu s místním gestapem vyvraždili obyvatele nedalekých Ležáků, zámecká obora sloužila jako popraviště.

Praotcem rodu má být uhlíř Věňava, ke kterému do chaloupky chodil zubr. Zvíře páchalo takové škody, že se ho uhlíř chystal zabít. Jednou zase zubr vlezl do chaloupky, uhlíř se naštval, chytil ho za rohy a nozdrami mu protáhl houžev, za tu ho táhl tři míle do Brna.