Kde se lyžuje nejdráže a kde nejlevněji aneb Ceny permanentek v Česku i Alpách

Děti do 5 až 6 let ve většině alpských lyžařských areálů neplatí, anebo jen symbolicky. V Itálii je běžné, že jsou děti v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby zdarma až do 8. narozenin, v některých ledovcových areálech Rakouska dokonce až do 10 let. Dětskou cenu někde získávají malí lyžaři jen do 11 let (zpravidla ve Francii), jinde zase až do 15 let (zpravidla v Itálii), mezi těmito hranicemi se pak pohybuje většina rakouských areálů.