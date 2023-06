Každý desátý pár se na dovolené pohádá

Některé dovolenkové partnerské střety končívají pojistnou událostí a nepěknými vzpomínkami na celý život. „Měla to být dovolená snů, tři týdny na chorvatském Brači. Jenže hned druhý večer se do mě partnerka pustila, že se jí málo věnuji. Chtělo se mi spát, jí naopak. Je to sveřepá, urputná a horkokrevná žena, nezůstalo jen u slov,“ vzpomínal před časem v pražské psychologické ordinaci zhruba čtyřicetiletý klient.

Žena se do něho pustila po pár ostrých slovech i fyzicky. „No a já jsem nechtěně dupnul na skleničku, co byla na zemi vedle postele. Do chodidla se mi zarazil střep, na stěnu vystříkla krev. Pořád si to pamatuju. Nosítka, hoteloví zřízenci, sanitka, ovce na silnici, chirurgická ambulance, dovolená v háji,“ shrnul.

Překvapivě to neskončilo rozchodem, i když scén jak z Války Roseových přibývalo. „Vy jste od té paní neodešel? Proč?“ zajímá se psycholožka.

„Na začátku byla ta horkokrevnost zajímavá. Sám nevím, byla to nějaká má slabost, setrvačnost, lítost a také jsem věřil jejím slibům, že zapracuje na svém zklidnění. Vzali jsme se, chvíli byl klid. Pak přišly na svět dvě krásné děti, ale musel jsem stejně odejít. Nezůstalo jen u střepu v noze, ale pokračovalo to, roztrhané oblečení nebo scény kvůli vyhozené shnilé zelenině a následné vyndávání z popelnice, to už fakt nešlo,“ uzavřel muž, který čím dál tím více utíkal jinam…

Neřešte partnerské krize

Jak říkají psychologové, nejhorší je, když se dovolená bere jako místo, kde se má vyřešit partnerská krize, obzvláště pokud jsou oba nebo jeden z nich hysteričtí či i byť jen mají sklony k hněvivosti. Dovolená může hlavně u „čerstvých vztahů“ obnažit i do té doby dobře skrývanou formu psychopatie.

„Psychopaty charakterizují vlastnosti jako bezcitnost, absence empatie, egocentričnost, pocity grandiozity, impulzivita a potřeba neustálého vzrušení. Dokážou být velmi šarmantní a zároveň skvělými lháři/lhářkami,“ popisuje na portálu Vitalita.cz psycholog Radek Pěkný.

Podle něho to léčit nelze a pro druhé je nejlepší se v případě psychopatů ve vztahu řídit heslem „kdo uteče, ten vyhraje“. Třeba i ze společné dovolené… „Vy jste měl od té paní už dávno odejít, na co jste čekal… Teď už se musíte dívat jen dopředu, i s vědomím, že vaše děti jsou tímto prostředím bohužel ovlivněny,“ řekla psycholožka muži, který střep v noze sice už dávno nemá, ale pořádná jizva mu v chodidle zůstala.

Nedokážou starosti nechat doma

Některé vztahy nebývají tak vyhrocené, ovšem i tak mohou vzájemné neshody pramenící z celoročního tlaku z okolí partnerskou dovolenou pokazit. „Lidé si na dovolenou s sebou vozí i nějakou zátěž ze zaměstnání. Nedokážou starosti nechat doma,“ připomíná psycholog Jiří Novák.

Obzvlášť velkou změnou je příchod dětí. „Vybírejte pro dovolenou takové místo, kde lze relaxovat i sportovat, dovádět s dětmi i mít prostor k trávení hezkých večerů. Vyjasněte si předem vzájemná očekávání,“ radí terapeutka a mentorka Jana Neuwerthová Šmýdová.

„A nezapomínejte, že dokonalý partner neexistuje,“ opakuje známou pravdu psychoterapeutka Irena Vetchá.