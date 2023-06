5 důvodů, proč letos vyrazit do Černé Hory místo do Chorvatska

Černá Hora si na nedostatek turistů stěžovat nemůže, ale v porovnání s Chorvatskem je tu vlastně docela prázdno. Zatímco do Chorvatska si loni našlo cestu přes 15 milionů lidí, do Černé Hory jen něco přes dva miliony.

Nutno podotknout, že černohorské pobřeží je oproti chorvatskému mnohem kratší, ale nepostrádá nic z toho, co mají turisté na Jadranu rádi. Pláže jsou někde oblázkové, jinde písečné, a kromě těch frekventovaných tu jsou i menší a odlehlejší. Zkrátka nával jako na Makarské tady nečekejte, obzvlášť pokud dorazíte ještě během června nebo později v září.

Jste dlouhá léta zvyklí jezdit do Chorvatska autem? Černá Hora sice není o moc dál, ale pohodlně sem můžete vyrazit letadlem třeba s cestovní kanceláří Čedok. Ušetříte si tak celý den na cestě, protože let do Tivatu trvá pouze hodinu a půl.