Jak se nacvičuje evakuace letadla? Byli jsme u toho s kamerou

S kamerou jsme se vydali do Czech Aviation centra v pražské Ruzyni, kde se budoucí piloti a stevardi připravují na všechny nástrahy jejich zaměstnání. Kromě několika trenažerů pro piloty je tam připraven i model letadla v životní velikosti, kde se budoucí stevardi učí všechno, co je na palubě letadla čeká.

Na výcvik evakuace se účastníci musí oblékat do bílých kombinéz, a to kvůli tomu, aby nedošlo k poničení skluzavek například zipy či knoflíky na kalhotách. Některé skluzavky mají i boční držáky. „To aby se lidé mohli ve vodě držet, než připluje či přiletí pomoc,“ doplnila Šimonová.

Záleží na konkrétním typu letadla a také na počtu otevřených dveří, ale většinou je to podle Petry Šimonové tak, že celé letadlo má být evakuováno do 90 vteřin. Kvůli bezpečnější a rychlejší evakuaci se také ještě před odletem řeší správné usazování cestujících.

U nouzových východů nesmí sedět děti do 10 let. „Děti by ty dveře neotevřely. A pokud by s nouzovým otevřením dveří nesouhlasil cestující u toho východu, snažíme se ho přesadit,“ popsala situaci Šimonová.