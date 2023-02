Hrad Loket čeká oprava krovů i střech

Na loketské památce byly dosud dřevěné šindele. Jejich nevýhodou je to, že se musí pravidelně ošetřovat, což stojí správu hradu nemalé peníze. Současná dřevěná krytina je navíc na hradě přes 20 let, což je hranice její životnosti. Vedení města se proto po domluvě s památkáři rozhodlo dát na hrad červené pálené tašky, které na něm byly původně. Jejich výhodou je, že vydrží až sto let, tedy výrazně déle než šindele.

Stovky let staré trámy stavbaři opraví, ty nejponičenější vymění. Na rekonstrukci střech všech objektů hradu má město hotovou projektovou dokumentaci. Podle ní by opravy měly stát 44 milionů korun. Následně vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele.

Práce by mohly začít letos v létě. Město na ně získalo dotaci z programu ITI Karlovy Vary, dohromady s povinnou spoluúčastí města je to 27 milionů korun. Zbývajících 17 milionů korun musí dát třítisícové město z vlastního rozpočtu nebo musí sehnat další dotaci. Pokud se radnici nepodaří získat další externí příspěvek, rozdělí práce do několika etap. Trvat by pak měly zhruba dva roky.