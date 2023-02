Mendelův skleník míří mezi památky UNESCO

Podle Grolicha je nyní nutné dát veškeré podklady k žádosti o zápis dohromady, posoudit je a zvolit společný postup. Zdůraznil, že Brno, jehož chloubou na seznamu UNESCO je již slavná funkcionalistická vila Tugendhat, by získalo zápisem skleníku významný turistický cíl.

Jakub Carda ze sdružení Společně zdůraznil, že skleník je pro vědu ikonický prostor. „Je to místo, kde v 19. století spolu fungovala věda a víra. Mendel sem chodil a pracoval. Je to tedy jedno z nejvýznamnějších míst vědy na světě. Je to stejné jako s místem, kde Marie Curie-Skłodowská objevila teorii radioaktivity nebo Albert Einstein teorii relativity,“ uvedl Carda.