Hendikepovanou ženu nechali čekat u letadla. To nakonec odletělo bez ní

Harropová se svým partnerem Johnem mířila z anglického Newcastlu do Alicante za synem. Ve chvíli, kdy měli manželé nastoupit, si ovšem povšimli, že jsou vykládána jejich zavazadla. „Stáli jsme na ploše asi 25 minut a pak se z ničeho nic začalo letadlo hýbat,“ vzpomíná na situaci z konce září John Harrop. Jeho manželku přitom měla na palubu vyzvednout speciální plošina.

Poté, co pár upozornil personál, vrátil se s ním zpět na terminál, kde bylo dalších pět cestujících, kteří se do letadla nedostali. Zaměstnanci skupině nabídli, že mohou odletět další den ráno, nechat si zaplatit taxi domů nebo se ubytovat na letišti.

Harropová, která má sníženou mobilitu, vysoký tlak a další zdravotní problémy, uvedla, že byla zklamaná tím, jak se celá situace vyvrbila. „Byla to noční můra, a navíc jsme netušili, čí chyba to byla. Pořád to nevíme,“ okomentovala pro server Independent.