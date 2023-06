Dubrovník zakázal turistům tahat po městě kufry na kolečkách

To dostalo do potíží noční podniky s předzahrádkami, kde naměřili vyšší hluk než povolených 55 decibelů, ale neprošlo ani klapání koleček kufrů při jízdě po starobylé dlažbě. Turisté tak svá zavazadla musí nosit a v listopadu podle webu vstoupí v platnost vyhláška, která jim zakáže se s kufry po Dubrovníku vůbec pohybovat. Budou si je muset nechat odvézt za úplatu městskou dovážkovou službou, která bude kvůli tomu zřízena.

„Nechají svá zavazadla na určitém místě a my je, samozřejmě za poplatek, doručíme na adresu jejich pobytu. A to je teprve začátek, naším cílem je vybudovat v areálu letiště logistické centrum, odkud se veškerá zavazadla turistů dopraví přímo na adresy jejich hotelů či apartmánů,“ vysvětlil Frankovič.

Až do listopadu se ale dubrovnická radnice podle severu Danas.hr omezí pouze na „zákaz pojíždění s kufry“. Zatím za jeho porušení nebudou padat pokuty. „Nikdo nedostane pokutu, naším cílem je vzdělávat,“ řekl starosta s tím, že na palubě letadel chorvatských aerolinek a na výletních lodích, které do Dubrovníku směřují, se bude promítat „výchovný“ film, který ukáže, co na turisty ve městě čeká.