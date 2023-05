V Chorvatsku zavádějí zpoplatněné sprchy na plážích

Nejde o peníze, ale o ochranu přírody, vzkazuje radnice. Ale podle portálu ani výdělek není pro městečko zanedbatelný. Na ostrov za sezonu zavítá 120 tisíc turistů. Pokud by si každý z nich dal na pláži alespoň jednu třicetivteřinovou sprchu, znamenalo by to příjem 24 tisíc eur (zhruba 570 tisíc korun).

„Pro cizince to bude ta nejnormálnější věc, platit za sprchování na pláži,“ řekl Alisa, která pracuje na ostrově jako průvodkyně. „Jsou naučení neplýtvat vodou a obecně se chovají šetrně k přírodě,“ pokračovala. „Upřímně, nedomnívám se, že by to pro někoho byla velká suma. A pokud je to opravdu z ekologických důvodů, nikoli z ekonomických, považuji to za docela správné,“ uzavřela.