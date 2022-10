Dovolená na Měsíci? První lunární hotel může vzniknout v Dubaji

Výlety do vesmíru jsou vzhledem k vysoké cenovce vyhrazeny jen hrstce lidí. Mnohem dostupnější by však měly být hotely, které budou vypadat jako Měsíc, a které mají do několika let vzniknout. Zakladatelé značky Moon World Resorts doufají, že první lunární ubytovací zařízení by se mohlo otevřít do pěti let v Dubaji.

Foto: Profimedia.cz Takto by mohl hotel umístěný v Dubaji vypadat.

Článek Návrh nevšední budovy je prozatím jen na papíře, spoluzakladatel společnosti, kanadský podnikatel Michael R. Henderson, ovšem usilovně pracuje na tom, aby se hotel ve tvaru Měsíce stal skutečností. Každý z resortů má nabídnout luxusní zázemí, konferenční centrum, restaurace, lázně a další. Vše má ovšem působit trochu futuristicky a jako z vesmírné lodi, píše server CNN. Tvůrci hotelu by návštěvníkům také rádi zprostředkovali zážitek podobný chůzi po měsíčním povrchu. „Chceme vám dát možnost, abyste se prošli po něčem, co vám bude připadat jako skutečný povrch Měsíce," vysvětlil Henderson. Mohly by vzniknout po celém světě Projekt čelí velkým technickým výzvám, podle Hendersona a další spoluzakladatelky Moon World Resorts Sandry G. Matthewsové však společnost spolupracuje s nezávislými architekty a inženýry, kteří by mohli nápad přetavit v realitu. „Aktuálně máme několik týmů různě po světě a podle potřeby s nimi komunikujeme. Ale ve chvíli, kdy by se projekt začal opravdu realizovat, byly by na jednom místě," doplnil Henderson. This massive moon hotel could head to Dubai https://t.co/W3DjFZDQEQ pic.twitter.com/e09m3e4o8E — New York Post (@nypost) September 27, 2022 Měsíční hotely by měly vyrůst po celém světě - po jednom v Severní Americe, Evropě, na Blízkém východě, v severní Africe a Asii. Úplně první destinací by mohla být Dubaj, která je podle Hendersona turisticky populární, a navíc oplývá živnou půdou pro podobné velké projekty. Ubytovat se v hotelu ve tvaru Měsíce bude podle autorů myšlenky mnohem levnější než skutečně vyrazit do kosmu. Henderson hovoří o částce 500 dolarů, tedy zhruba 12 tisících korunách. Není však jasné, zda by to byla cena za jednu noc. Firma Moon World Resorts aktuálně hledá společnost, které by dala na provozování hotelu licenci. Pokud půjde vše podle plánu, první lunární hotel by mohl otevřít už v roce 2027.