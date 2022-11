Do Salcburku na jeden z nejstarších adventních trhů. A pak dále do Alp na lyže

Salcburk je díky dobré dojezdové vzdálenosti z Česka ideální víkendovou destinací. Obzvlášť pro ty, kteří si chtějí udělat pouze rychlý městský výlet. Lyžařům zase může sloužit jako dobrý výchozí bod do zbytku regionu, a to zejména v případě, že si kromě hor chtějí užít i trochu městského ruchu.

Od katedrály to turisté mohou vzít přes sousední náměstíčko do slavné Obilné uličky, nejrušnější nákupní ulice v historické části města. Ta proslula svými vývěsními štíty, které jsou původní. Firmy a obchody do nich velmi citlivě komponují svá loga, aniž by tím ničily genius loci. Nachází se tu také Mozartův rodný dům, uvnitř kterého je muzeum.