Do Ománu i v zimě za teplem a plážemi

Z výšky metropole připomíná počítačovou desku, struktura narýsovaná jako podle pravítka. Zdá se, jako by zničehonic vyrostla na pobřeží průzračného moře, chráněná před pouští horami z jedné strany, omývaná vlnami z části druhé, z obou stran vedou dálnice kolem pobřeží.

Letištní hala dává znát, že jsem nepřiletěl do nějaké zaostalé země, ale do místa, kde o peníze není nouze. Je to první důkaz, jak moc pokročil Omán za 50 let vlády nedávno zesnulého sultána Kábuse bin Saída. Vstup probíhá bez problémů. Český občan má právo na 14denní vízum.

Omán má plíživou krásu a je velmi bezpečný i pro ženy, říká Češka, která tam už 10 let žije Podcasty

Pohraničníci jsou milí, za chvíli jsem bez problémů venku a spatřuji Ománce v tradičních hábitech volně splývajících ke kolenům. Hlavy mají pokryté okrouhlými vyšívanými čapkami nebo šátky.

Mešita s pěti minarety

Po cestě z letiště se nabízí první pamětihodnost, kterou by návštěvník hlavního města Ománu neměl minout. Velká Mešita sultána Kábuse, s typickou architekturou Arábie, se honosí pěti minarety. Největší má 90 metrů, čtyři rohové pak skoro 50, dláždění je z mramoru. V hlavní modlitebně o úctyhodných rozměrech 50 na 70 metrů jsou mimo jiné krásné lustry a perský koberec. Býval největší na světě. Váží 21 tun, 1,7 miliardy uzlů tkalo 600 tkadlen z provincie Khurasan v Íránu čtyři roky. Celkem má Velká mešita na 40 tisíc čtverečních metrů.

Vstup je pro turisty zdarma od 8 do 11 hodin dopoledne každý den, kromě pátku. Před návštěvou je potřeba dbát místních zvyklostí. Ženy se musí zahalit, muži nesmí vstoupit například v kalhotách s dírami.

Foto: Thomas Kulidakis, Právo Mešita sultána Kábuse v Maskatu je obklopena zelení.

Potkávám Vlastimila a Danielu ze Šumavy: „Cesta byla dobrá, je lepší letět v noci, ušetří to čas. Chtěli jsme se podívat do země, kde jsme ještě nebyli. Omán je čerstvě otevřený pro turisty a říká se, že oplývá mnoha krásami. Těšíme se na odpočinek, nové zážitky a poznatky. Mešita je nádherná, fascinující, doporučujeme návštěvu,“ nešetří chválou čeští turisté, kteří jsou stejně jako já na samém počátku pobytu.

Po sedmi hodinách v letadle a prvních zážitcích v Arábii je ale čas na odpočinek, vyrážím tedy směr moře a hotelový resort. Těch je v celém Ománu jen několik, jako první zastávku volím komplex Shangri-la al Husn.

Foto: Thomas Kulidakis, Právo Mešitu je vhodné navštívit hned po příletu.

Na místě jsou tři propojené hotely, nechybí jeden pro rodiny s dětmi s výbornou kuchyní, hotel pro páry a bezdětné a další, smíšený, s luxusním nekonečným bazénem, který je přímo na pobřeží. K dispozici jsou vodní skútry, šlapadla a šnorchlování. Teplé moře vyplavuje krásné lastury. Ovšem pozor, z Ománu je zakázáno výstavní a krásné škeble vyvážet.

Sezona od září do března

„Hlavní sezona pro evropské návštěvníky je od konce září do konce března, kdy je stabilně příjemných 25 až 35 stupňů, v létě je moc horko. Omán doporučuji pro opravdové poznání Arábie, Blízkého a Středního východu, lokální kultury, stále tradiční v kontrastu například s Dubají, plnou nejlepších obchodních domů a diskoték. Tady můžete vše, okusit lokální kulturu ve vesničkách nebo se jen válet na pláži,“ říká mi hlavní manažer, Němec Rene D. Egle.

Po nezbytném odpočinku můžete opět vyrazit do hlavního města sultanátu. Hříchem by bylo minout večerními světly nasvícené náměstí u paláce Al-Alalam, blízký sultánův palác a památky na portugalské kolonialisty – pevnost a kostel. V celém městě je naprosto čisto. K posezení lákají restaurace, kavárny, místní i turisté pokuřují z vodních dýmek. Kdo si chce nakoupit, může si zajít do jednoho z obchodních domů, projít si uličky nebo navštívit tradiční trh „soukh“. V obchodních domech je možné platit kartami, na trh je nejlepší vybavit se hotovostí, odhodláním a trpělivostí ke smlouvání. Cenu je možné při troše štěstí snížit i pod padesát procent.

Foto: Thomas Kulidakis, Právo Na typickou architekturu Arábie narazíte hned po cestě z letiště.

Omán je velký přibližně jako Polsko, žije v něm ale jen zhruba 4,8 milionu obyvatel, místa dost pro všechny. Poblíž Maskatu najdete také továrnu na jedny z nejdražších a nejluxusnějších parfémů na světě, Amouage. Vyrábějí se z kadidla, mošusu, ambry a dalších přísad. Můžete si prohlédnout samotnou výrobnu, vyzkoušet vzorky nebo si parfém zakoupit.

Ubytování i na pláži

Maskat a přilehlé resorty, to jsou výspy modernity, vše září novotou, čistotou, mohutné investice sultanátu se zásobami ropy jsou evidentní. Užijí si ho lidé upřednostňující kombinaci metropole a příměstských pláží.

Omán, to ale není jen jeho metropole, za návštěvu stojí i více tradiční oblasti typu region Dafár, s druhým největším městem Ománu Salálou. Po výstavní dvanáctiproudé dálnici, s palmami po stranách i uprostřed, se tedy další den vydávám zpět na letiště a přesouvám se přibližně 1000 kilometrů jižněji. V okolí Salály jsou krásné široké pláže, smaragdová voda, hory, poušť, vodopády, velbloudi křižují krajinu i silnice, dávejte na ně při řízení pozor.

Foto: Thomas Kulidakis, Právo Pobřežní, pláže i restaurace jsou lákadlem u skalního masivu Marneef.

Foto: Thomas Kulidakis, Právo Na pláži u města Salála na jihu Ománu se lze projet na koni.

Ubytovat se můžete rovnou v Salále. Za nákupy se vyplatí vyrazit například do obchodního domu Salalah Grand Mall. Vše je levnější než v Maskatu. Na pláže hotely zpravidla organizují kyvadlovou dopravu. Můžete také zvolit ubytování přímo na pláži a do města si naopak pouze zajet. Jede se přes něj ostatně i na výlety po okolí.

Já se nejdříve ubytoval v Salále. U hotelového bazénu mě slovenská turistka Klaudia, která přijela s dcerou a kamarádkou, připravila na budoucí zážitky: „Nejlepší byly džípy na písečných dunách v poušti, krásné byly jezera a vodopády, pláže jsou naprosto neskutečné, při plavbě jachtou jsme viděly i delfíny. Chceme jet znovu, ještě jsme neprocestovaly všechno. Lidé jsou tady milí, úplně zlatí, cítily jsme se jako ženy bezpečně. To, že se nepije alkohol, nevadí, osm dní bez alkoholu přežijeme,“ směje se Klaudia narážející na fakt, že v Ománu je zakázaná konzumace alkoholu.

K dostání je jen v hotelu, a i tam záleží na provozovateli. Někdy jsou v hotelech vyčleněné „hodiny k pití“, např. od 12 do 15 hodin odpoledne a od 20 do 22 hodin večer, v některých hotelech se alkohol nepodává vůbec. Let trval něco málo přes hodinu, takže po jídle a vyzkoušení bazénu je čas vyrazit na pláž hotelovým mikrobusem.

Jemný bílý písek se táhne od obzoru k obzoru, na místě je poměrně výrazné vlnobití, vhodné pro skákání a řádění ve vlnách. Vzduch je prosycený vůní Arabského moře, turisté i místní se sluní, čtou knihy, spí. Na jedné straně je v dálce několik domů, na druhé řada palem. Kouzelní jsou poustevníčci a malí krabi. Nejsou nijak nebezpeční. Je na ně krásný pohled, mele je dorážející příboj, a pokud zaznamenají člověka, rychle se zavrtávají do písku.

Foto: Thomas Kulidakis, Právo Luxusní parfémy Amouage lákají kousek od Maskatu ke koupi nebo přivonění.

V oblasti Salály si také můžete vyrazit na výlet na pláž Fazayah, směle konkurující Karibiku. Po cestě nemiňte jeskyně Marneef, ale pozor, ve skutečnosti se jedná o skalní útvar i s přírodním vodotryskem. Čekejte čarokrásnou vyhlídku a želvy v moři. Na místě je i restaurace, kde se můžete občerstvit. Lokální kuchyně zahrnuje čerstvé mořské plody, jehněčí, velbloudí a kuřecí maso, tradiční rýži s mletým masem, kebaby, sladkosti typu chalva.

Výlet i s koupáním na pláži Fazayah je na celý den. Další den můžete vyrazit například do údolí Wadi Darbat s lagunami a řekami oplývajícími smaragdovou vodou. Nejkrásnější jsou ovšem vodopády. Nesmějí chybět všudypřítomní velbloudi. Můžete se stavit i na jedné z farem, volně se mezi nimi projít, při troše štěstí je ale potkáte i při výletech na pláže u mořského příboje, obzvláště v oblasti Marneef a pláže Fazayah.

Unikátním zážitkem je rovněž výlet do pouště. Desetiproudá dálnice se změní v šesti-, čtyř- až dvouproudou. Začíná poušť střídaná ostrovy zeleně, kde po období letních dešťů Khareef zůstala podzemní voda. Projíždíme kolem oáz palem, pak jsou jen kameny a po dobře udržované silnici, míjejíce traktor, nás cesta vede dál do pravé pouště jako z pohádek a filmů. Můžete si vyzkoušet jízdu s džípem po dunách (řídí profesionální řidiči), projít se po chladivém písku, užít si západ slunce a na závěr si dát jídlo s beduíny, posedět u ohně, v tichu pouště přemítat a sledovat krásné hvězdy. Kdo chce, přespí. Celý výlet i s jídlem a přespáním stojí přibližně 80 rijálů.

Výlet se zážitky

„Máme co nabídnout. Turisty vítáme a budeme vítat. Věříme, že budou respektovat naši kulturu a náš způsob života. Turisti také chtějí často zažít něco jiného než pořád jen ležet na pláži a být v hotelu v resortu. Tehdy je často vezu do pouště, kde je nechám přes noc, sami si vaří večeři, v tichu pouště, a potom volají do agentury a chtějí ještě třeba noc nebo dvě navíc, tak se jim to líbí,“ říká mi hrdě řidič Ali, místní rodák.

Jeho slova potvrzují také Jaroslav a Marie z Ústí na Labem, kteří už z Ománu odjíždějí: „Bylo to moc hezké, krásně čisto, jídlo výborné a ubytování super. Nejvíc se nám líbila příroda, vodopády a šnorchlování. Až našetříme, pojedeme zas.“

Foto: Thomas Kulidakis, Právo Adrenalin si můžete užít v poušti Rub Al Khali.

Já mám před sebou ještě pár dní, vyrážím tedy do přírodního parku Wadi Dawkah, kde na rozloze 5000 hektarů roste přibližně 1270 kadidlovníků. „Kadidlo byla ropa středověku a starověku. Nejkvalitnější je v horách, tohle je druhé nejkvalitnější,“ vysvětluje mi na místě Egypťan Mohamed. V hotelovém baru mi pak říká barman Arafth z Bangladéše: „Žil jsem patnáct let v Dubaji a už mě to tam unavuje, proto jsem přijel do Ománu. Je ještě nezkažený, panenský, lidé jsou pohostinní.“

Potvrzuje to i tisková mluvčí cestovní kanceláře CK Blue Style Ilona Topolová: „Omán perfektně zapadá do našeho produktového portfolia. Můžete skvěle odpočívat u Ománského zálivu na severu nebo Arabského moře na jihu. Případně svůj pobyt mezi klidnějším severem a divočejším, ale tradičnějším jihem nakombinovat. Omán je země krásná, vřelá, tolerantní a bezpečná, nikdo na vás nepokřikuje na ulici, ani zde neuvidíte všechna „nej“ světa, budete se tady však cítit šťastně, vítaně a ohromeně.“

Přednosti země vyzdvihuje také tisková mluvčí CK Čedok Kateřina Pavlíková. „Orientální i moderní architektura, hory, pláže a nádherné oázy, Muscat je další novou destinací, kterou mohou Češi během letošní zimní sezony prozkoumat. Odtud mohou vyrazit do oázy, do pouště i na tradiční tržiště, poznávat architekturu nebo během plavby pozorovat delfíny ve volné přírodě,“ zmiňuje Pavlíková a zdůrazňuje, že příjemné teploty si lidé užijí v průběhu celé zimy.