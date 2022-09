Cestujícímu hrozí vězení za obnažování v letadle. Měl i masturbovat

Žena, která si přála zůstat v anonymitě, uvedla, že na ni Peterson během červnového letu z Las Vegas do Atlanty opakovaně zíral. Poté si měl sáhnout rukou do kalhot, vytáhnout penis a zřejmě i masturbovat.

Asi 10 minut před přistáním položil muž ženě do rozkroku telefon, na který ji napsal zprávu. „Mohu vás pozvat ven, abychom mohli mít sex?“ uvádělo se podle soudních dokumentů ve vzkazu, informuje server Independent. Žena na to reagovala rázným odmítnutím. To však cestujícího nezastavilo a pasažérce zmáčknul stehno.