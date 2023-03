Česká republika je 18. nejšťastnější zemí světa. Jedničkou jsou opět Finové

Doplnil, že země na vrcholu žebříčku přistupují ke společenským otázkám zkrátka jinak než ostatní státy. „Posláním každé instituce by mělo být, aby přispěla, co to jen jde, k lidskému blahobytu a štěstí,“ míní jeden z autorů.

V druhé desítce nejšťastnějších zemí figurují Rakousko, Austrálie, Kanada, Irsko, USA, Německo, Belgie, zmiňované Česko, Velká Británie a Litva, která za posledních šest let značně poskočila, a to z původní 52. pozice. „Je to v základu stejný příběh, který se odehrál ve zbytku střední a východní Evropy,“ uvedl Helliwell s tím, že státy patřící v minulosti pod Sovětský svaz prošly od 90. let značným vývojem a cítí se být jisté svou novou identitou.