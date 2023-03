Čedok ohlásil rekordní výsledky a nové destinace. Češi se dostanou charterem i do Keni

Češi chtějí cestovat, zájezdy rezervují už opět s velkým předstihem, jako tomu bylo před covidem. A slyší na odlety z regionálních letišť. To je ve zkratce asi to hlavní poselství ze čtvrteční tiskové konference. Obrat za rok 2022 ve výši bezmála pěti miliard korun a hrubý provozní zisk před započtením úroků, daní a odpisů ve výši přes 70 milionů korun hovoří o tom, že Češi se cestování po době covidové nemohli dočkat.

Pokud o sobě však Čedok dal něčím vědět v poslední době, jsou to jednoznačně charterové lety do exotiky. Velmi rychle se ukázalo, že Češi umí ocenit přímé lety do exotických destinací, a tak se má nabídka těchto zájezdů rozšiřovat. Stálicemi jsou Dominikánská republika a Zanzibar, k nimž se v letošní zimní sezoně začlenil Madagaskar s Thajskem. Do všech těchto destinací se má létat i příští sezonu, jen k nim přibude ještě srílanské Colombo a Madagaskar po Novém roce nahradí keňská Mombasa.