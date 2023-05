Bouře zničila jedinečný strom v Sieře Leone. Národní ztráta, okomentoval to prezident

Mohutný strom tyčící se do výšky přes 60 metrů byl zřejmě tím vůbec nejstarším svého druhu v celé zemi. Nacházel se nedaleko takzvaného schodiště svobody, po kterém se do Afriky vraceli osvobození otroci, a u stromu se pak modlili.

Prezident Julius Maada Bio uvedl, že úřady musejí nyní vymyslet, čím strom nahradí. „Vztyčíme na stejném místě něco, co doloží význam stromu v naší historii,“ napsala hlava státu na Twitteru. „Vyslechneme si všechny hlasy,“ doplnil.

Jelikož se strom nevyvrátil, mají někteří za to, že by mohl znovu obrazit. Jiní podle BBC navrhují, aby se ze zbytku stromu vyřezaly památeční předměty a umístily se do muzea. Řada obyvatel Freetownu každopádně označuje událost za strašnou, zničení stromu je prý rozesmutnilo.