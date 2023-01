Špinavá a chaotická Káhira má svůj půvab. S láskou na první pohled ale nepočítejte

Jde o jedny z nejznámějších a nejfotografovanějších památek na světě. Napsalo se o nich množství článků, publikací, studií, přesto dokážou naživo svou velikostí vyrazit dech. Návštěva pyramid v Gíze je zcela nutnou zastávkou pro všechny, kdo do Egypta vyrazí, ale při jejich prohlídce je třeba obrnit se značnou dávkou trpělivosti. Potřeba jsou i ostré lokty proti všudypřítomným a neodbytným prodejcům, kteří jsou turistům schopni vnutit snad i pouštní písek.

Cheopsova pyramida, zvaná též Chufuova či Velká, je jediný z původních sedmi starověkých divů světa, který přežil až do dnešního dne. Navzdory tomu, že jde o nejvyšší z hrobek, vlivem klesajícího terénu i lehce useknuté špičky působí menší než sousední Rachefova pyramida stojící uprostřed komplexu. Není divu, že si je řada lidí plete.

Až tváří v tvář ohromným kamenným blokům člověku dojde, jak vyčerpávající musela stavba pyramid být. A to navzdory tomu, že historikové už před více než dekádou vyvrátili do té doby všeobecně uznávanou teorii, že tu dřeli otroci. Nedřeli. Nálezy podle badatelů naznačují, že šlo o svobodné a placené dělníky, kterých se na konstrukci mělo podílet až 10 tisíc.

Chufuovu pyramidu si lze prohlédnout za nějakých 400 egyptských liber (zhruba 500 korun) i zevnitř. Panuje tam velmi vysoká vlhkost a dost zatuchlý vzduch, takže jako úkryt před žhnoucím pouštním sluncem nic moc. Hlavní pohřební komora, do které je třeba projít místy v podřepu po dřevěných lávkách nebo vyšplhat po krátkém žebříku, je nicméně strohá. Kdo čeká výzdobu jako v hrobkách v Údolí králů, bude značně zklamán.

Hned po opuštění pyramidy se na mě vrhá jeden z prodejců, kteří jsou opravdu na každém kroku. Prodávají šátky, vodu, jízdu na velbloudovi, proutěné košíky, nejrůznější cetky, zkrátka vše, co člověka napadne.

„Musíte pochopit, že tady vždy dostanete nějaké dary, které jsou zadarmo. Ale poté zaplatíte jakýsi manipulační poplatek za předání,“ vysvětluje náš průvodce Mohamed. „Berte to ale tak, že ti lidé jsou často velmi chudí a tohle je jejich jediný zdroj příjmů. Takhle jim pomůžete postarat se o rodiny,“ dodává. Ve výsledku je z toho docela úsměvná historka, ale dokážu si představit, že řadu lidí chování prodejců od návštěvy pyramid úplně odradí.

Kromě pyramid a Egyptského muzea, které by se letos snad už konečně mělo přesunout do nových a moderních prostorů, je nejnavštěvovanější káhirskou památkou Citadela. Z ohromné pevnosti, která se tyčí na vrcholu hory Mukattam, je nejlepší výhled na město, i když ho většinu času kalí lehký prašný opar.

Citadelu nechal vybudovat známý vojevůdce Saladin v roce 1176, symbolem egyptské moci byla pevnost na dalších 700 let. Nejprve měla výhradně vojenský a obranný význam, brzy se však stala i královským sídlem. Dnešní podobu jí nicméně v 19. století dal král Muhammad Alí, po němž je pojmenována i místní ohromná mešita, zvaná též Alabastrová.

Její stavba byla zahájena v roce 1839 a trvala 18 let. Zajímavostí je, že nikterak nevychází z egyptských vzorů, předobrazem jí byly mešity v Istanbulu. A opravdu má mnohem blíže třeba k Modré mešitě nebo chrámu Hagia Sofia než k jiným severoafrickým či blízkovýchodním svatostánkům.

Prohlídka Káhiry, nebo jakéhokoli jiného města arabského světa, by nebyla kompletní bez návštěvy tržnice v centru, takzvané medíně. Je to vždy značně syrový a nepřikrášlený zážitek. Stejně jako třeba pozorování dopravy na širokých silnicích podél Nilu, kde si každý jezdí, tak trochu jak se mu zlíbí. Tak to alespoň připadá západním turistům.