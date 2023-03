Amsterdam spouští kampaň, jejímž cílem je odradit mladé výtržníky z Británie

Amsterdam spouští internetovou kampaň s cílem odradit od návštěvy britské turisty, kteří by do města chtěli vyrazit za drogami, sexem a alkoholem. Britská BBC uvádí, že vedení Amsterdamu by ho rádo zbavilo nálepky nejliberálnějšího hlavního města v přístupu k bujarým večírkům.

Foto: Profimedia.cz Nizozemské hlavní město je častou destinací pro rozlučky se svobodou

Článek Spoty, které varují před následky nadměrné konzumace alkoholu a drog, se lidem v Británii objeví, pokud budou na internetu v souvislosti s Amsterdamem vyhledávat hesla jako rozlučka se svobodou, levný hotel nebo tah po hospodách. Poselství kampaně cílené na muže mezi 18 a 35 lety je jasné: na prodloužený víkend v Amsterdamu mohou zůstat nehezké vzpomínky, „úlet“ v tomto městě může skončit problémy se zákonem. BBC píše, že v Británii lze koupit zpáteční letenku do Amsterdamu za 50 liber (1340 korun). Cestovní kanceláře nabízejí víkendové rozlučky se svobodou v tomto městě, včetně plavby po kanálech s neomezenou konzumací alkoholu, tah po hospodách ve čtvrti červených luceren nebo večírek se steaky a striptýzem. Obyvatelé nizozemského hlavního města si už léta stěžují na opilé Brity, kteří močí na veřejnosti, zvracejí do kanálů, svlékají se na veřejnosti a účastní se hospodských rvaček. V amsterdamské vykřičené čtvrti bude zakázáno kouření marihuany Cestování Jde o diskriminaci, tvrdí kritici Kritici nové kampaně tvrdí, že je diskriminační a založená na neférových stereotypech. Joachim Helms, majitel jednoho z coffee shopů, kde se může prodávat konopí, řekl, že lidé do Nizozemska jezdí kvůli muzeím i podnikům, jako je ten jeho. Jeho zákazníci pocházejí ze všech sociálních a ekonomických vrstev. Myslí si, že snahy dostat z města některé lidi na základě jejich pohlaví a věku porušují principy svobody, tolerance a rovnosti. Jde o hodnoty, na kterých si Amsterdam zakládá. Amsterdam patří k nejnavštěvovanějším městům na světě. Ročně do něj zavítá okolo 20 milionů turistů, včetně milionu Britů. Město má 883 tisíc stálých obyvatel. Amsterdam otevřel novou garáž pro kola. Pod hladinou Cestování