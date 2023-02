Amsterdam otevřel novou garáž pro kola. Pod hladinou

Červená a zelená světla ukazují na parkovišti volná a obsazená místa. Od dubna začne fungovat i systém, který ukáže, ve které části je místo pro kola a kolik je jich tam volných. Lucas Snaije z nadace BYCS, která propaguje cyklistiku, označil podvodní parkoviště za příklad i pro další země. Je to podle něj způsob, jak podpořit cyklistiku tím, že se jí poskytne zázemí na nádražích. „Podpora cyklistiky je úžasný prostředek, jak více zpřístupnit města, a podporuje také komunitu, důvěru a pohodu,“ dodal.

S tím ne zcela souhlasí Walther Ploos van Amstel, profesor městské logistiky na Amsterdamské univerzitě aplikovaných věd. Podle něj podporují nejzdravější, nejbezpečnější a nejživější města spíše chodce. K parkovišti řekl: „Myslím, že je to skvělý projekt, ale moje rada městům by zněla: nezapomínejte na ty, kteří by rádi chodili pěšky.“