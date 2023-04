Dělení trvalek šetří kapsu i čas. Poradíme, jak na to

Vykopat a rozdělit, ať se můžou rozmnožit, nebo rozdat a pak hned vysadit na místo stejně slibné, na jakém rostly doposud. Zní to jako hračka?

Pro dělení vybereme zdravé rostliny, které se během let rozrostly do statných trsů. Neopomíjíme ani ty přestárlé, částečně uschlé, uprostřed olysalé nebo zlenivělé v kvetení. Zásah rýčem jim vžene novou energii až do morku stonků, znovu se celé zazelenají a pokvetou jako zamlada.