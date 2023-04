Pomíjivé kouzlo sasanky vábné

Duben je měsícem žížal, špaččího cvrkotu a sasanek roztroušených po lese, v křoví, na stráních. Všude tam se ve větru natřásají hordy sasanek hajních, kdežto jejich sestřička z Řecka - sasanka vábná - vkládá všecky své půvaby do našich zahrádek. Kdo by ji za to neměl rád?

Foto: Adéla Mclintock, Právo Sasanka vábná květy neskrblí. Kromě nás se z nich raduje i opylující hmyz, byť jen pár týdnů.