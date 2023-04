Skleník, fóliovník, nebo stačí pařeniště?

K dostání jsou typové fóliovníky v různých šířkách a délkách. Nejmenší fóliovníky s policemi (rozměr např. 50 × 70 cm, výška 130 cm), které se hodí pro předpěstování rostlin v květináčích, pořídíte je za zhruba 600 Kč. Fóliovník s rozměrem 3 × 2 m, s výškou 2 m se dá pořídit od 2000 Kč. Samozřejmě si můžeme nechat udělat fóliovník na míru nebo se do jeho výroby pustit svépomocí.

Důležitá je rovněž konstrukce skleníku. Nejlepší variantou je kvalitní pozinkovaná ocel, která zajistí pevnost a odolnost skleníku, ale i jeho bezúdržbovost. Jak kvalitu poznat? Do určité míry vám může napovědět délka záruky od výrobce. Např. společnost Penta poskytuje záruku 10 let na prorezivění. Obdobně se zajímejte také o záruku na polykarbonátové výplně. Na některé lze získat například záruku 10 let na nerozbitnost krupobitím. Takový typový skleník z polykarbonátu s rozměrem 2 × 2 m se dá pořídit za cenu kolem 10 000 Kč.