Vezměte na pomoc zahradní techniku

Záhony a políčka ošetříme ručně vedeným motorovým rotavátorem. Rozmělní ztvrdlou půdu, nakypří ji a provzdušní, vpraví do ní hnojivo. Na větších rozlohách se osvědčuje víceúčelový kultivátor. Je sice dražší, ale snadno ho proměníme ve výkonný traktůrek.

„Kultivátor nejenže zvládne do půdy zapracovat kompost a hnojiva tak dokonale, jak to ručně není možné zvládnout, ale zároveň ulehčí zdlouhavé a lopotné pravidelné rytí a rozkopávání drnů. V malých záhonech vystačíte s lehkým elektrickým kultivátorem, rozlehlé záhony zvládne výkonnější motorový stroj,“ říká Petr Tichý, zástupce sítě prodejen Hecht. Pro lehkou půdu vyberte přístroj s noži zakřivenými do pravého úhlu. S těžší a neprostupnou půdou si lépe poradí kopinaté nože v kypřicím hvězdicovitém systému.