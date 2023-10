Muž v Yorkshiru má zahradu jako málokdo. Bují mu na ní opravdová džungle a voní v ní čokoláda

Všechno to začalo tak nějak nenápadně, koupí jedné odolné sazenice banánovníku v místním zahradnictví. To bylo zhruba před patnácti lety. Ale pak začaly přibývat pozvolna další a další rostliny, které banánovník doplňovaly, a dnes se zahrada za jeho dvojdomkem ve Wakefieldu nedá označit jinak než jako džungle.

Není tím však míněno hanlivé označení neobstarávaného pozemku. Ba naopak, i ten zahrádkařením nejméně dotčený návštěvník okamžitě vytuší, že za hradbou zeleně tvořenou desítkami palem, bambusů a dalších okrasných rostlin, nad nimiž ční čtyřicetimetrové eukalypty, se skrývá spousta a spousta práce, píle a v neposlední řadě i vytrvalých pokusů, co se v ne právě příznivém britském klimatu podaří udržet při životě a co už ne.

Jak uvádí web BBC , Krisova úzká, dlouhá zahrada o velikosti 15 × 50 metrů vypadala v minulosti podobně jako spousta dalších v okolí. Byly na ní dva skleníky a na jejím na konci, za nímž už jsou pole, stála kůlna. Když se ale ukázalo, že si banánovník s rozmary anglické přírody dokáže poradit, rozhodl se Kris, že by celý pozemek rád proměnil přesně v tom stylu, do nějž se cizokrajná rostlina perfektní hodí – v tropickou džungli. A tak začal plánovat.

„Nakreslil jsem plán, jak bych chtěl, aby zahrada vypadala – ještě předtím, než jsme ji začali vyklízet a přemýšlet o tom, jak ji správně navrhnout. A pak jsem během následujících čtyř nebo pěti let pokračoval a udělal zahradu podle tohoto plánu. Za posledních deset let jsem to trochu změnil, ale skoro jsem se držel původní myšlenky mít dlouhou exotickou zahradu v džungli,“ prozradil svůj postup webu Manchester Evening News.