V království okrasných trav

Hned vedle zahrady se nachází holešínský les, kde se v dlouhých přímkách za sebou řadí sošná těla smrků. Striktní řád panující mezi kmeny nachází ozvěnu v plošné výsadbě travních trsů. Jeden vedle druhého a bez velkých mezer se houfují do skupin podle druhu.

Majitelé si zakládají na čistých liniích a moderní vizáži bez nadbytečných příkras, což jim trávy do puntíku splňují.

Navzdory všudypřítomným dochanům, ozdobnicím, kavylům a třtinám, které obsazují nejen velkorysé záhony ostrůvkovitě včleněné do trávníku, ale také rabátka blíže domu, nepůsobí prostor přesyceně. Pořád se najde dost místa pro stromy a trvalky. Ty se však probudí do krásy zase až s jarním sluncem. Do té chvíle se v lesku mrazivého světla suverénně prosazují charismatické trávy, které s koncem roku nabírají na půvabu.