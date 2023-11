Jak proměnit trávník v kvetoucí koberec

Jak dosáhnout toho, aby květinový motiv na trávníku vypadal stejně nonšalantně jako v přírodě? Povede se nám to, když plné hrsti cibulí vyhodíme do vzduchu a zasadíme tam, kam dopadly. Jarní podívaná bude tím překvapivější a úchvatnější. Než vznikne koberec nejvzácnější hodnoty, uplynou i dvě tři desetiletí. Cibulkám trvá, než v trávníku zdomácní a zmnoží se brutem či semeny. Nebo ideálně obojím. Můžeme přelstít čas? Ano. Místo desítek vysazujeme po stovkách. Jeden druh ve stejné barvě, a když pel-mel, pak dbáme na časovou souhru.

Krokusy (Crocus) ve zplaňování excelují. O jejich zdatnosti se přesvědčíme na loukách v Lačnově na Valašsku. Cibulnatý poslíček jara tam z tisíců barevných pohárků servíruje dobrou náladu i včelí sladkosti, sotva vytuší teplejší sluneční paprsky. Pozvat do trávníku můžeme jediný kultivar, třeba vesele proužkovaný Pickwick, nebo celou rodinnou sešlost složenou z krokusu jarního (C. vernus), tmavokvětého (C. tommasinianus), Sieberova (C. sieberi) a zlatého (C. chrysanthus).